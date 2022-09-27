В Балашихе взяли под охрану школу после угроз от «друга» ижевского стрелка

Фото: public190245686/vk.com

Этим утром замдиректора школы № 14 в Балашихе получил в сообщение в Telegram от незнакомца, который представился другом ижевского стрелка Артема Казанцева, накануне устроившего стрельбу в удмуртской школе № 88, информирует Baza. Соратник убийцы сообщил о готовящемся теракте, сказав, что на этот раз жертв будет больше, потому что в школе заложено шесть килограмм тротила.

Для того, чтобы подтвердить свои слова, неизвестный прикрепил фотографии с гранатой, автоматом и взрывчаткой. Также он предупредил замдиректора, что «МКУ готова на все ради ваших трупов». Baza предполагает, что под «МКУ» подразумевается террористическая организация.

Неизвестный также уточнил, что у главы школы есть 25 минут на то, чтобы обезвредить «шалости». Педагоги, в ответ на угрозы, вызвали пожарных и полицейских. Сотрудники правоохранительных органов не нашли тротил, но решили взять школу под охрану до конца учебного дня.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.