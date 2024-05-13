В Архангельске загорелся теплоход «Ломоносов» В Архангельске тушат пожар в доках на теплоходе «Ломоносов»

Фото: Главное управление МЧС по Архангельской области

В Архангельске тушат пожар на верхней палубе теплохода «Ломоносов», находящегося на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Судно находится в сухом доке, возгоранию присвоен ранг № 2.

Сейчас палуба полностью охвачена огнем, площадь пожара превысила 900 кв. м, — сказали агентству в экстренных службах.

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