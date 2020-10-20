В аптеках Сибири заметили дефицит противовирусных лекарств

Дешёвые противовирусные лекарства, которые используют в лечении пневмонии и сопутствующих болезней при COVID-19, исчезли с аптечных полок в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе.
Как
Представитель одной из аптечных сетей областного центра рассказала изданию, что дефицит лекарств наблюдается уже около двух недель. При этом спрос на медикаменты сохраняется на высоком уровне. Большинство препаратов, о которых идёт речь, относительно недорогие. К их числу относятся «Ксарелто», «Клексан», «Ингавирин», «Арбидол» и «Аквадетрим». Собеседница издания отметила, что аптеки «особо не зарабатывают» на продаже этих медикаментов.
Представители других регионов подтвердили тяжёлую ситуацию с дешёвыми противовирусными лекарствами. Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров рассказал, что даже если препарат есть в наличии, «зачастую он в единственном экземпляре».
Гендиректор новосибирской фармацевтической компании связал дефицит лекарств со страхами населения и практикой закупок «про запас». По его словам, россияне часто покупают в аптеках больничные, «тяжёлые» антибиотики, обычно выпускаемые на рынок в небольшом количестве.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России нет дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.