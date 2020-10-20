В аптеках Сибири заметили дефицит противовирусных лекарств

https://static.news.ru/photo/7b05f410-12df-11eb-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дешёвые противовирусные лекарства, которые используют в лечении пневмонии и сопутствующих болезней при COVID-19, исчезли с аптечных полок в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе.

Как передаёт «Коммерсант», в Управлении Росздравнадзора по Новосибирской области заявили, что препараты поставляются в аптеки согласно графику, однако жители региона моментально раскупают их.

Представитель одной из аптечных сетей областного центра рассказала изданию, что дефицит лекарств наблюдается уже около двух недель. При этом спрос на медикаменты сохраняется на высоком уровне. Большинство препаратов, о которых идёт речь, относительно недорогие. К их числу относятся «Ксарелто», «Клексан», «Ингавирин», «Арбидол» и «Аквадетрим». Собеседница издания отметила, что аптеки «особо не зарабатывают» на продаже этих медикаментов.

Представители других регионов подтвердили тяжёлую ситуацию с дешёвыми противовирусными лекарствами. Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров рассказал, что даже если препарат есть в наличии, «зачастую он в единственном экземпляре».

Гендиректор новосибирской фармацевтической компании связал дефицит лекарств со страхами населения и практикой закупок «про запас». По его словам, россияне часто покупают в аптеках больничные, «тяжёлые» антибиотики, обычно выпускаемые на рынок в небольшом количестве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России нет дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.