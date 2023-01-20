В Абакане загорелся жилой многоэтажный дом

В столице республики Хакасия Абакане загорелся многоэтажный жилой дом, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По сведениям агентства, удалось спасти 87 человек. Также сообщается, что пострадал один пожарный.

Жилой многоэтажный дом горит в Абакане, спасены 87 человек, один пожарный пострадал, — сообщает агентство.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.