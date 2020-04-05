В 34 населённых пунктах Приморья отключена электроэнергия из-за аварии

https://static.news.ru/photo/19a5ea1c-76dc-11ea-8991-fa163e074e61_660.jpg Фото: jplenio /pixabay.com

Более 24 тысяч человек в 34 населённых пунктах Приморского края остались без электроэнергии после аварии. Аварийное отключение сетей произошло из-за снегопада и сильного ветра (около 15-20 м/с).

Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей в 34 населённых пунктах Черниговского, Ханкайского и Спасского районов (около 23,7 тыс. человек, в т.ч. в зоне ответственности АО «Оборонэнерго» — около 1 тыс. чел.); социально значимые объекты — 61, — приводит сообщение Минэнерго ТАСС.

На сайте ведомства уточняется , что восстановлением сетей занимается более 40 человек, к работам привлечено более 20 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии около 75 тысяч квартир и частных домов остались без электроэнергии. Авария также нарушила работу светофоров, лифтов, транспортного сообщения метро и электропоездов.