Установлен предполагаемый виновник аварии с 16 погибшими в ДНР Предполагаемым виновником аварии с 16 погибшими в ДНР стал водитель автобуса

Фото: Соцсети

Предполагаемым виновником аварии с 16 погибшими в ДНР является водитель микроавтобуса, передает URA.RU со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что он выжил и сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.

По информации экстренных служб, число пострадавших из-за ДТП возросло до шести.

Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись на автодороге Шахтерск — Торез в Донецкой Народной Республике. По информации ТАСС, грузовой автомобиль перевозил военнослужащих.

На месте ЧП работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уволили из органов внутренних дел капитана уголовного розыска, который, находясь за рулем личного автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей скончалась, ее водителя доставили в больницу.