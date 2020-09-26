Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

Уровень воды в Амуре у города Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае за сутки поднялся на 19 см. Обстановку в крае постоянно мониторят и держат на контроле спасательные службы края.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, уровень реки у города Комсомольска-на-Амуре на утро 27 сентября составил 677 сантиметров, увеличившись за сутки на 19 сантиметров и превысив опасный уровень. Также у села Циммермановка уровень воды достиг 683 см (+21 см за сутки).

В настоящее время в Комсомольском городском округе подтоплены 143 дачных участка, подвалы шести социально значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

Также отмечается, что уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на 11 сантиметров и составил 569 сантиметров. Подтопленными остаются 55 населённых пунктов.

Ранее в Хабаровском крае из-за угрозы подтоплений власти объявили режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Подобный режим позволяет привлекать силы и средства на борьбу со стихией, а также получать финансирование в большем размере на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы.