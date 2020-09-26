Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

Уровень воды в Амуре у города Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае за сутки поднялся на 19 см. Обстановку в крае постоянно мониторят и держат на контроле спасательные службы края.
Как
В настоящее время в Комсомольском городском округе подтоплены 143 дачных участка, подвалы шести социально значимых объектов и 47 многоквартирных домов.
Также отмечается, что уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на 11 сантиметров и составил 569 сантиметров. Подтопленными остаются 55 населённых пунктов.
Ранее в Хабаровском крае из-за угрозы подтоплений власти объявили режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Подобный режим позволяет привлекать силы и средства на борьбу со стихией, а также получать финансирование в большем размере на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы.
По данным ведомства, группировка сил и средств МЧС России несёт дежурства в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах. В подтопленных местностях спасатели продолжают круглосуточно оказывать помощь населению, доставляют воду, возводят дамбы, организовывают лодочные переправы.
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