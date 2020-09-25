В Хабаровском крае из-за паводков ввели межрегиональный режим ЧС

https://static.news.ru/photo/f03b9f52-ff2d-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/khabkrai

В Хабаровском крае из-за угрозы подтоплений власти объявили режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, подобный режим позволяет привлекать силы и средства на борьбу со стихией, а также получать финансирование в большем размере на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы.

По данным МЧС, уровень воды у Хабаровска упал ниже отметки опасного явления, а у Комсомольска-на-Амуре, наоборот, превысил. Так, на утро 25 сентября уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составил 655 см, прирост за сутки — 18 см, тем самым преодолев отметку опасного явления.

По данным ведомства, группировка сил и средств МЧС России несёт дежурства в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах. В подтопленных местностях спасатели продолжают круглосуточно оказывать помощь населению, доставляют воду, возводят дамбы, организовывают лодочные переправы.

В настоящее время в регионе подтоплены 59 жилых домов, а также более 2,5 тысяч земельных, приусадебных и дачных участков.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень Амура в Еврейской автономной области достиг отметки «опасное явление». За сутки вода в реке поднялась на 30 см, преодолев критическую отметку в 850 см. Возникла реальная угроза подтопления села Нижнеленинское Ленинского района. Туда экстренно выехал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.