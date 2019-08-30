Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку и достиг 727 сантиметров. Тенденция увеличения воды сохраняется, сообщили в краевом правительстве.
Критический уровень превышен на 77 сантиметров. При этом, как отмечается, неблагоприятной считается отметка в 450, а опасной — в 650.
25 июля из-за паводка в Амурской области был введён режим ЧС регионального значения.
По данным
Ранее, как писал News.ru, метеорологи предположили, что аномальные погодные явления в Сибири и Приморье стали следствием перегрева воздуха на территории Китая.