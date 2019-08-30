https://static.news.ru/photo/cbf82cce-cc06-11e9-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Янышев/РИА Новости

Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку и достиг 727 сантиметров. Тенденция увеличения воды сохраняется, сообщили в краевом правительстве.

Критический уровень превышен на 77 сантиметров. При этом, как отмечается, неблагоприятной считается отметка в 450, а опасной — в 650.

25 июля из-за паводка в Амурской области был введён режим ЧС регионального значения.

По данным РИА Новости , максимальные уровни в Амуре были зарегистрированы во время наводнения 2013 года — тогда в Хабаровске вода поднялась на 808 сантиметров, а в Комсомольске — на 912.

Ранее, как писал News.ru, метеорологи предположили, что аномальные погодные явления в Сибири и Приморье стали следствием перегрева воздуха на территории Китая.