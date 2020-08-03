Уральского депутата, задекларировавшего 4 копейки дохода, содержит экс-жена

https://static.news.ru/photo/6314fa26-d578-11ea-8b30-fa163e074e61_660.jpg Илья Гаффнер Фото: gaffner.ilya/facebook.com

Обанкротившийся депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, задекларировавший 4 копейки дохода за 2019 год, живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Об этом сообщили в свердловском Заксобрании. Народный избранник прославился после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на повышение цен на продукты.

Когда встал вопрос об аресте активов, он переписал имущество на жену и развёлся. При этом Гаффнер продолжает проживать с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, — сообщил URA.RU источник в свердловском Заксобрании.

Уточняется, что в пользовании депутата и его детей находятся четыре квартиры: 66,6 кв. м, 239,2 кв. м, 201,7 кв. м и 80 кв. м площадью. Свою декларацию о годовом доходе в 4 копейки депутат комментировать отказался.

Как писал NEWS.ru, Илье Гаффнеру списали все долги по транспортному налогу. От задолженности народного избранника освободили по амнистии. Ранее у политика была задолженность по транспортному налогу в размере 5500 рублей, которую он накопил с 2011 по 2014 год.

Гаффнер стал банкротом ещё несколько лет назад после того, как не смог погасить многомиллионные долги по кредитам, ранее взятым семейными компаниями депутата, в частности ООО «Шиловское» (речь в общей сложности идёт о долгах в размере 160 миллионов рублей). По данным кредитам депутат выступал поручителем.