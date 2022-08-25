Уникальные экспонаты Курской битвы представят в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

25 августа в Музейном комплексе «Самбекские высоты» состоится открытие выставки «Курская битва. Коренной перелом», в котором будут представлены уникальные экспонаты музея-заповедника «Прохоровское поле». Посетители смогут увидеть личные вещи и мемориальные предметы, которые лично передал участник сражения, Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов.

Музей-заповедник «Прохоровское поле» — богатейшая коллекция, состоящая из тысячи экспонатов. Одна из наших целей — подчеркнуть историческую роль Курской Битвы, коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Посетители выставки в Ростовской области познакомятся с героическими подвигами солдат, показавших беспримерное мужество и небывалую стойкость в ожесточенных боях на Курской Дуге, — подчеркнула директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

Экспозиция включает в себя исторические документы: письма с фронта, фотографии, карты и хроника боевых действий под Прохоровкой, а также находки поисковых отрядов: солдатские медальоны, фрагменты танков и самоходных орудий.

Посетить выставку можно до 25 октября 2022 года.

В музее-заповеднике «Прохоровское поле» ранее открылась выставка, посвященная мужеству советских женщин во время Великой Отечественной войны. В рамках экспозиции «Женщины на войне» посетители смогут увидеть личные вещи и военные письма тех, кто воевал на фронтах, и тех, кто, не жалея сил, приближал Победу в тылу.