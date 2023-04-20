Уничтожен штаб группировки ВСУ «Бахмут» Минобороны: ВС России поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» у Константиновки

Фото: МО РФ

Объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут» поражен ударом российских войск, сообщили в Минобороны России. По его данным, которые приводит ТАСС, командный пункт находился в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», — говорится в сводке.

Отмечается, что удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое ДНР поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма ранее сообщил, что авиацией и артиллерией разрушена понтонная переправа и уничтожены два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении. Подразделения Южного военного округа разбили переправу через реку Северский Донец около населенного пункта Дроновка в ЛНР, рассказал он. Склад боеприпасов противника разбит в районе населенного пункта Каменка, а в районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 уничтожен склад горюче-смазочных материалов, отметил Бигма.