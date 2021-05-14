Активисты будут судиться с Минобороны за улицы Ульяновска

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Группа ульяновских активистов обратилась с иском в Верховный суд с требованием открыть две центральные улицы города, которые были перегорожены военным училищем, сообщает «Коммерсант».

Часть улицы Толстого и Краснознаменский переулок в Ульяновске огорожены забором Суворовского училища, к которому они прилегают. Местные жители утверждают, что это заметно мешает движению в городе, при этом сами суворовцы в данный момент не используют здание, так как в нём идёт ремонт.

Активисты неоднократно обращались в суд, но в удовлетворении предыдущих исков им было отказано.

Либо надо генплан менять, либо открывать дороги, — считает один из авторов обращения юрист Алмаз Кучембаев. — Но Ульяновску эти дороги необходимы. В каком ещё городе вот так спокойно могут перекрыть забором две центральные улицы и сделать вид, что всё нормально?

По словам первого заместителя мэра Ульяновска Сергея Мишина, судебного решения у этого дела быть не может и необходимо искать компромисс.