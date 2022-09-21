Улицу в Петербурге предложили назвать в честь Дарьи Дугиной Бизнесмен Евгений Пригожин предложил назвать улицу в Санкт-Петербурге в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Санкт-Петербург

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к заксобранию Санкт-Петербурга с предложением переименовать одну из городских улиц в честь погибшей журналистки Дарьи Дугиной, передает RT. Он подчеркнул, что она вела широкую научную и общественную деятельность и не боялась отстаивать интересы России, за что и погибла.

Заслуги Д.А. Дугиной, награждённой орденом Мужества, ничуть не ниже награждённых орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а имя человека — истинного патриота России, который сражался за её интересы, — должно быть увековечено в нашем городе, — говорится в тексте его обращения.

Он также отметил, что данную инициативу уже поддержали девять героев России, 14 героев ЛНР, восемь героев ДНР, 763 кавалера Ордена Мужества и медали «За отвагу».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.