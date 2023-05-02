На Украине заявили о новых решениях по Артемовскому направлению Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский посетил позиции ВСУ под Артемовском

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

Александр Сырский (справа)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил в Telegram-канале, что посетил украинских военных на Артемовском направлении. Он добавил, что вместе с командирами обсудил новые решения по обороне региона со стороны Украины.

Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику, — написал Сырский.

Он отметил, что украинская армия готовится к контрнаступлению и заготавливает резервы.

29 апреля предприниматель Евгений Пригожин заявил в интервью журналисту Семену Пегову, что силы ЧВК «Вагнер» могут покинуть Артемовск. Он заявил, что этот вариант рассматривается в связи с острой нехваткой боеприпасов. По словам бизнесмена, он направил обращение и просьбу о помощи в Минобороны России. Пригожин считает, что следует как можно скорее принять решение о целесообразности нахождения ЧВК «Вагнер» в Артемовске.