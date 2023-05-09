Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донбасса

Фото: Министерство обороны Украины

За последние сутки территория Донецкой Народной Республики (ДНР) была обстреляна украинскими войсками 39 раз, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрелы проводились с использованием РСЗО артиллерии калибра 155 и 152 мм.

В результате обстрелов были затронуты районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка и Еленовка. Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов.

Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов два человека получили ранения в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

2 мая ВСУ также обстреляли поселок Теткино. 10 снарядов повредили строения семи домохозяйств. Был нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. В результате обстрела никто не пострадал.

6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра города Шебекино. В результате атаки пострадал один мужчина, он был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое. По словам губернатора, было зафиксировано два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильные повреждения получили кровли. Также оказались посечены пять автомобилей.