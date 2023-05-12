Украинские войска обстреляли Донецк ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка девять снарядов «натовского» калибра

Фото: МО Украины

Вечером 11 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка, подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины. Было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 23.50 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении представительства.

Петровский район Донецка, расположенный на западной окраине административного центра ДНР, является самой отдаленной от центра частью города. С 2014 года, когда ДНР объявила о своей независимости от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения у города Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

Ранее Украинские военные пятый раз за день обстреляли расположенный на севере от Донецка город Горловку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Всего на данный момент ВСУ выпустили по Горловке 37 снарядов из этого вида оружия.