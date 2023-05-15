Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский Курской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки в здании местного медицинского пункта и в одном жилом доме были выбиты стекла. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Утром в поселке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины. Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений. Никто из жителей не пострадал. В самое ближайшее время окажем помощь в проведении ремонта, — написал Старовойт.

Ранее курский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли поселки Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе области. По его словам, при атаке была задета линия электропередачи, около 600 жителей населенных пунктов остались без света. Пострадавших нет.

11 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что на трассе недалеко от Железногорска Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.