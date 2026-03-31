Украинские военные начали использовать новую тактику с БПЛА в ДНР

Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, чтобы повысить точность атак и снизить вероятность обнаружения, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России. Дроны почти не слышны на подлете к цели, что затрудняет своевременную реакцию на угрозу.

ВСУ применяют БПЛА, которые летят с большой скоростью, они могут быть полукоптерного типа на электродвигателях. За счет того, что у него большая скорость, его жужжание слышно только в момент, когда он уже наносит огневое поражение, — сказано в сообщении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями 11 регионов страны.

