31 марта 2026 в 03:58

В одном московском аэропорту ввели ограничения

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в пресс-службе Росавиации. Данные меры необходимы для безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыта уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.

