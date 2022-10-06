«Украинцы не идиоты»: военный эксперт о скоплении огромных сил ВСУ у ЗАЭС Эксперт Матвийчук назвал политической игрой скопление сил ВСУ у ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Скопление ВСУ в районе Запорожской АЭС — это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинская сторона не планирует взрывать ЗАЭС, так как украинцы и их западные партнеры «не идиоты», они понимают, что это может привести к экологической катастрофе.

Они, конечно же, не собираются ее взрывать, потому что ни американцы, ни немцы, ни сами украинцы не идиоты и достаточно хорошо понимают последствия подобного рода действий. Так что это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег путем шантажа экологической катастрофой, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что действия ВСУ напрямую связаны с заявлениями России о переходе ЗАЭС под ее юрисдикцию. Эксперт напомнил, что накануне на заседании Совета безопасности президент Украины Владимир Зеленский «с пеной у рта орал», что ЗАЭС надо вернуть.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ собираются высадить десант в районе Запорожской АЭС. По его данным, в подконтрольной киевской власти части Запорожской области уже находится свыше 450 подготовленных представителей элитных войск, которых могут отправить для захвата ЗАЭС. Рогов добавил, что план по форсированию Днепра разрабатывается британскими спецслужбами.