«Уходите!»: скопинского маньяка выгнали из гостиницы

https://static.news.ru/photo/9ac70d44-7d82-11eb-9d2e-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Криминальная Россия /youtube.com

Вышедшего на свободу после 17 лет заключения скопинского маньяка Виктора Мохова со скандалом вышвырнули из гостиницы в его родном городе. Сотрудники заведения не забыли о его злодеяниях и решили, что преступника стоит наказать дополнительно.

Мохов вернулся в родной город инкогнито. Мужчина не хотел, чтобы соотечественники видели его, а потому решил тайно заселиться в отель, однако там его ждал весьма холодный приём.

Виктор Мохов, вас селить не будем. Уходите! — жёстко отрезали сотрудники заведения и выставили 70-летнего бывшего заключённого прочь.

Тогда Мохов принялся звонить в полицию и жаловаться на персонал гостиницы. Он также отметил, что у входа его «затерроризировали» журналисты, стремящиеся взять комментарий, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что 70-летний Виктор Мохов не собирается возвращаться в дом в Скопине, где держал пленных девушек. Мужчине выдали постановление с адресом его нового места проживания под Рязанью, но он отличается от того, где раньше жил маньяк.

Он должен был прибыть на место своего пребывания 4 марта, но, как утверждает источник, вместо этого он отправился в Москву на ток-шоу. Кроме того, Мохов должен до 7 марта встать на учёт в органах внутренних дел.