Уголовное дело завели после жалоб на избиение детдомовцев под Пензой

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело после жалоб воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Мокшане на избиения и унижения.
Дело будет расследоваться по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУСК,
Накануне один из воспитанников детского дома рассказал, что директор интерната вечером пришёл к детям и начал с ними драться. Ребята опубликовали видеоролик, на котором запечатлены действия руководителя учреждения. Кроме того, обращения о жестоком обращении поступали в приёмную детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
30 ноября глава региона Иван Белозерцев уволил директора детдома, проверку также начала прокуратура.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Нижегородской области проверят информацию о том, что воспитанников детского дома заставляли учить стихи и песни для празднования Дня матери. В состав комиссии регионального Минобразования также войдут представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.