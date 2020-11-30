Уголовное дело завели после жалоб на избиение детдомовцев под Пензой

https://static.news.ru/photo/01b56d84-3346-11eb-8983-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело после жалоб воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Мокшане на избиения и унижения.

Дело будет расследоваться по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Заниматься им будет первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУСК, говорится на сайте Следкома.

Накануне один из воспитанников детского дома рассказал, что директор интерната вечером пришёл к детям и начал с ними драться. Ребята опубликовали видеоролик, на котором запечатлены действия руководителя учреждения. Кроме того, обращения о жестоком обращении поступали в приёмную детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

30 ноября глава региона Иван Белозерцев уволил директора детдома, проверку также начала прокуратура.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Нижегородской области проверят информацию о том, что воспитанников детского дома заставляли учить стихи и песни для празднования Дня матери. В состав комиссии регионального Минобразования также войдут представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.