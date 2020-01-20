https://static.news.ru/photo/de349c26-3ba3-11ea-872f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Красноярском крае завели уголовное дело после беременности 13-летней школьницы из Железногорска. Отцом её ребёнка, по информации местных СМИ, мог стать десятилетний мальчик.

В ноябре 2019 года 13-летняя школьница вступила в интимные отношения со своим знакомым, в результате чего забеременела, — сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакассия.

Дело заведено по статье «Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, беременную 13-летнюю школьницу доставили в больницу под Красноярском для проведения медобследования. По словам осведомлённого источника, в настоящее время врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. При этом следователи и медики сомневаются, что отцом ребёнка является 10-летний школьник, поэтому в ближайшее время планируется провести экспертизу.