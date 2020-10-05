Учёный дал советы по расследованию экологического бедствия на Камчатке

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Заместитель руководителя лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова Александр Кокорин заявил, что обычный шторм не мог быть причиной массовой гибели морских животных на Камчатке.

В интервью KP.RU учёный признал , что пока в инциденте на Дальнем Востоке нет ясности. По словам Кокорина, большое количество жалоб местных жителей на ожоги глаз, расстройства пищеварения и трудности с дыханием явно свидетельствуют о проблемах с качеством морской воды. Сообщения о гибели морских млекопитающих вызывают тревогу, так как обычно они хорошо переносят краткосрочные интенсивные заражения, отметил специалист.

Учёный подчеркнул, что об отравлении живых существ токсинами пока говорить нельзя — «нет какой-то специфической картины».

Та же потеря игл у ежей — признак любого стресса, не обязательно отравления токсинами. В первую очередь они теряют иглы вообще при резком понижении солёности, — указал Кокорин.

Учёный рассказал, что главной задачей сейчас является определение масштаба бедствия и его источника, для чего нужна «оперативная, серьёзная и, главное, систематическая работа». Региональным властям и сотрудникам профильных ведомств следует взять пробы бентоса и планктона (микроорганизмов, живущих в толще воды и на дне). Нужно изучить закономерности в гибели морских обитателей, выяснить, какие группы организмов оказались среди пострадавших. Затем необходимо определить очаг замора (массовой гибели животных), установить, связан ли он с картиной течений, как далеко распространяется вдоль берега, как глубоко заходит, оказались ли среди погибших организмы, живущие ниже термоклина (границы, отделяющей глубинные воды от поверхностных).

Кокорин посоветовал изучающим происшествие специалистам взять пробы тканей мёртвых и выживших животных, а также провести аутопсию рыб и млекопитающих. Если выяснится, что причиной гибели живых существ стал токсин, нужно срочно определить источник его поступления в воду. Затягивать с этим нельзя, так как многие яды могут разрушаться со временем, и разложение тканей животных также может осложнить работу, подчеркнул учёный.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.