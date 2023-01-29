Участник дорожного конфликта в Петербурге устроил стрельбу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт обернулся стрельбой. Один из водителей, передают журналисты 78.ru, сделал один выстрел и попытался скрыться на своей иномарке. К настоящему моменту конфликтного автолюбителя уже задержали.

Инцидент произошел в петербургском районе Кудрово. Два водителя конфликтовали возле дома 7 по улице Пражская. В итоге один из них достал оружие, выстрелил один раз и скрылся на своем Chevrolet. Полиция объявила в городе план-перехват.

В результате мужчину задержали на улице Дыбенко, 36. При себе у автомобилиста был пистолет и патроны.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое, кадрами с места произошедшего поделились пользователи соцсетей. Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытается доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями.

Как рассказал мужчина, его привезли в приемный покой больницы с подозрением на инсульт, однако вместо помощи его прилюдно избили. По его словам, свидетелем инцидента стала врач-невролог приемного отделения, однако женщина уверяет, что ничего не видела.