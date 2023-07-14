У защитницы старых лифтов в Воронеже отобрали арбалет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу дома на улице Генерала Лизюкова в Воронеже, которая с арбалетом в руках препятствовала замене старых лифтов, разоружили, сообщил Telegram-канал SHOT. Оружие у Натальи во время потасовки забрал специалист, приехавший для проведения работ. Обе стороны вызвали полицию. В итоге женщина была задержана.

Наталья выступала против установки новых лифтов, так как жильцы требовали решить более серьезные проблемы дома, построенного 43 года назад. Когда на место прибыли работники, один из них вступил в спор с женщиной. После перепалки она подняла арбалет, и мужчина силой отобрал его.

Позднее, как сообщает РБК, на место происшествия приехали сотрудники полиции. Наталью задержали и доставили в отдел для разбирательства. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее женщина вышла к своему подъезду в знак протеста против установки новых лифтов. На это управляющая компания решила потратить 12 млн рублей из фонда капитального ремонта. Жильцы выступали против такого решения, настаивая на замене старых коммуникаций, в частности протекающих труб водоснабжения. Позицию граждан проигнорировали. Тогда Наталья стала требовать документы, подтверждающие необходимость замены лифтов в доме.