Стали известны требования женщины с арбалетом в Воронеже Baza: женщина с арбалетом в Воронеже потребовала обосновать замену лифтов за 12 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza выяснил требования вооруженной арбалетом жительницы дома на улице Генерала Лизюкова в Воронеже. Наталья просит обосновать замену лифтов за 12 млн рублей, когда жильцы указывали на проблемы с устаревшими коммуникациями.

По ее словам, дом был построен 43 года назад. За это время система водоснабжения практически исчерпала ресурс. Как следствие, трубы протекают. В таких условиях жильцов удивило решение управляющей компании поменять лифты, потратив на это средства из фонда капитального ремонта.

Женщина уточнила, что заменить лифты хотели еще в мае, но местные жители не позволили это сделать. Позднее выяснилось, что списанные средства вернуть не получится, потому работы все же решили провести. Тогда Наталья и вышла на улицу с арбалетом, настаивая на том, чтобы жильцам показали документы, подтверждающие необходимость замены лифтов.

Журналисты сообщили, что во время их диалога на место событий прибыла полиция. На данный момент судьба женщины неизвестна.

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