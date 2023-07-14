Вооруженная арбалетом жительница Воронежа встала на защиту старых лифтов

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Жительница Воронежа Наталья с арбалетом охраняет подъезд своего дома от рабочих, приехавших менять лифты, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина утверждает, что управляющая компания насильно заставляет жильцов менять работающие лифты за собственный счет и мешает созданию

товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Пока не пройдет прокурорская проверка по этому вопросу, никакая мерзость в мой дом не залезет. Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты, — заявила женщина.

По данным издания «Блокнот», срок действия паспортов эксплуатации лифтов истекает уже в октябре 2023 года. После этого они будут отключены, что может создать неудобства для жильцов. Однако вооруженная арбалетом женщина не намерена пропускать рабочих для замены.

Неисправные лифты могут представлять серьезную опасность для жизни. В конце июня в одном из многоквартирных домов Воскресенска рухнул лифт с пассажирами. Два человека получили множественные ушибы. Отмечается, что он работал с перебоями на протяжении нескольких месяцев, однако жалобы проигнорировали.