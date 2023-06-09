Россиянин на самокате пытался застрелить прохожего из арбалета

Фото: Управление МВД России по Забайкальскому краю

Житель Читы на самокате догнал прохожего и выстрелил в него из арбалета, сообщает УМВД по Забайкальскому краю. По информации ведомства, 56-летний местный житель пытался спрятать оружие среди мусора, однако правоохранители его нашли и изъяли. Мужчину задержали.

Сообщение об инциденте поступило в полицию рано утром 31 мая. Читинец сообщил, что когда шел на работу, неизвестный выстрелил в него, предположительно из арбалета, стрела которого застряла в одежде. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения было установлено, что злоумышленник передвигался на самокате, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге конфликт между водителем Range Rover и молодыми людьми на самокатах обернулся стрельбой. Автомобилист, оказавшийся местным предпринимателем, произвел четыре выстрела из пневматического ружья. 19-летний самокатчик получил тяжелое ранение в живот и был доставлен в реанимацию. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.