У мэра Хабаровска выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/6a09f5e2-aa40-11ea-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Кравчук /instagram

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заразился коронавирусом. Диагноз подтверждён лабораторно.

4 июня Кравчук ушёл на самоизоляцию, так как COVID-19 выявили у члена его семьи. 8 июня градоначальника госпитализировали.

Сегодня получили результаты тестов на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остаётся на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный, — написал Кравчук в Instagram.

По данным на 9 июня, в Хабаровском крае зарегистрирован 2661 случай коронавирусной инфекции, 17 человек скончались, 1382 выздоровели. Всего в России выявлено 485 253 заболевших, 242 397 человек выздоровели, 6142 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своём примере показать украинцам, что хоть это серьёзная болезнь, но «не чума». По его словам, в начале эпидемии был «очень страшный» момент, когда «люди считали, что мы все умрём».