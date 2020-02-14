https://static.news.ru/photo/5aa81fd8-4f9c-11ea-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Туман стал причиной отмены и задержек десятков рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Сотни пассажиров ожидают вылета или прилёта.

Отменён вылет из Екатеринбурга 16 рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Сочи. Неизвестно точное число самолётов, которые не смогли приземлиться.

Статус ближайших рейсов на сайте табло аэропорта значится как «ожидаются». Таких рейсов насчитывается 18, пишет E1.RU. Издание ссылается на службу аэропорта, которая подтвердила факт невозможности приземления самолётов из-за погодных условий.

Отправлены в Челябинск, Тюмень и Уфу рейсы из Праги, Антальи, Москвы. Там пассажиров разместили в гостиницы и сообщили, что вылет в Екатеринбург ожидается не раньше 10:00.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Глобус» заплатит 50 тысяч рублей за 44-часовую задержку самолёта. Пассажирам пришлось ждать рейса из черногорского города Тиват в Москву 44 часа 15 минут.