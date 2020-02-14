Туман стал причиной отмены и задержек десятков рейсов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Сотни пассажиров ожидают вылета или прилёта.
Отменён вылет из Екатеринбурга 16 рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Сочи. Неизвестно точное число самолётов, которые не смогли приземлиться.
Статус ближайших рейсов на сайте табло аэропорта значится как «ожидаются». Таких рейсов насчитывается 18,
Отправлены в Челябинск, Тюмень и Уфу рейсы из Праги, Антальи, Москвы. Там пассажиров разместили в гостиницы и сообщили, что вылет в Екатеринбург ожидается не раньше 10:00.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Глобус» заплатит 50 тысяч рублей за 44-часовую задержку самолёта. Пассажирам пришлось ждать рейса из черногорского города Тиват в Москву 44 часа 15 минут.
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