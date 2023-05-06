Школьник разбил лицо и лишился зуба во время патриотического мероприятия Трое школьников потеряли сознание во время акции «Бессмертный полк» в Первоуральске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Первоуральске трое четвероклассников потеряли сознание во время акции «Бессмертный полк», пишет издание «Подъём». Их выстроили в душном коридоре для записи видео, после чего несколько из них потеряли сознание и рухнули на пол.

Со слов матери одного из учащихся, ее сын при падении разбил лицо, выбил зуб и порвал язык, при этом администрация школы не стала звонить в скорую помощь, а вместо этого связалась с родителями и попросила забрать ребенка.

Дети были голодные, окна заперты, на улице температура была под +30. Детям ожидаемо стало плохо. Непонятно, почему мероприятие нельзя было провести на улице. Сын рухнул на бетонный пол. <...> Дети, как солдатики, падали в обморок, учителя бездействуют и втихомолочку просят забрать их, — рассказала мать ребенка.

В городском управлении образования утверждают, что помещения проветривались, а после падения ребенка его осмотрел школьный медработник и оказал первую помощь. Скорую не стали вызывать по согласованию с родителями, указали в горуправлении.

Ранее в Копейске Челябинской области школьный учитель поставил ребенка на колени и заставил извиняться, одноклассники пострадавшего записали разговор на диктофон. На записи слышно, как мужчина несколько раз бьет школьника, после чего требует встать на колени, параллельно грозясь «обоссать его».