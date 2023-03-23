Учитель поставил школьника на колени и пригрозил «обоссать» его В Копейске учитель поставил школьника на колени и пригрозил «обоссать» его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Копейске Челябинской области школьный учитель поставил ребенка на колени и заставил извиняться, одноклассники пострадавшего записали разговор на диктофон. На записи слышно, как мужчина несколько раз бьет школьника, после чего требует встать на колени, параллельно грозясь «обоссать его». Записью разговора поделилось сообщество «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Как я должен поступить с вами как мужчина взрослый? Сделать вид, что ничего не замечено? На колени встал. <...> Нравится? Добавить? <...> Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя обоссу сейчас, понял? Прямо здесь, сейчас, — заявил преподаватель.

Представитель полиции города в беседе с URA.RU рассказал, что инцидент произошел в местной школе 22 марта, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника. По их словам, классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи опрашивают педагогический состав.

Как рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией, надругательство над четвероклассником из московской школы № 1392 произошло дома у насильника 19 марта. По его словам, учащийся 4-го «В» класса убедил одноклассника заняться развратными действиями.