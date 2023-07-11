Трое альпинистов сорвались со склона в Северной Осетии

Фото: МЧС РФ

В Северной Осетии трое альпинистов сорвались со склона, усиленная группировка МЧС выдвинулась на их поиски, сообщается в Telegram-канале ведомства. Альпинисты сорвались с гребня Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. По данным издания «Подъем», туристы живы, однако все они получили травмы, включая переломы.

«Подъем» пишет, что у одной из пострадавших сломана рука и нога, у второй — перелом грудной клетки, а мужчина получил травму плеча.

МЧС России в свою очередь сообщает, что четыре спасателя отправились из Владикавказа к Бадскому ущелью, еще четверо выехали из поселка Нар в село Верхний Мизур. Они совершат пешее восхождение по северному склону перевала Комлагат.

Всего в поисках задействованы 17 спасателей и три единицы техники МЧС России, а также 20 добровольцев из альпинистского клуба пострадавших туристов.

В мае туристка из Екатеринбурга получила множественные переломы при падении с обрыва на смотровой площадке в дагестанском селе Гамсутль. Пострадавшая состояла в экскурсионной группе из 18 человек.

Ранее в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.