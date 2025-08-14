Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Три человека пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Белгород

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Белгород, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Всех раненых доставили в больницу.

Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что среди пострадавших есть супруги: у мужчины множественные осколочные ранения, у женщины — ожог предплечья. Третий пострадавший получил баротравму и ранение ноги. В результате атаки также загорелся автомобиль, спасатели быстро потушили огонь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

До этого Гладков заявил, что в регионе зафиксирован удар по зданию регионального правительства. По его словам, инцидент произошел утром, здание получило незначительные повреждения.

