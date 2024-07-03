Трехлетний малыш чуть не выпал из окна многоэтажки, пока мать спала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетний ребенок чуть не выпал из окна многоэтажки в Новороссийске, пишет Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, мальчик забрался на подоконник, уронил москитную сетку и встал на краю. Соседи вызвали экстренные службы и натянули ткань, пытаясь спасти ребенка.

На опубликованных каналом кадрах видно, что на место инцидента прибыли спасатели, полицейские и врачи скорой помощи. Правоохранители попали в квартиру, где обнаружили спящую мать ребенка. Сейчас малыш в больнице, его жизнь вне опасности.

Ранее эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов посоветовал для предотвращения падения ребенка из окна установить специальные защелки. Он отметил, что также стоит установить дома кондиционер, чтобы в жаркую погоду не было нужды открывать окна. Кроме того, по его словам, важно внимательно следить за детьми.

Халилов уточнил, что родителям важно помнить о непредсказуемости детей. По его словам, ребенок может делать то, что никогда не придет в голову взрослому человеку. Для защиты детей от падения из окон он также порекомендовал установить камеры, чтобы можно было даже на кухне знать, чем ребенок занят в комнате. Эксперт предупредил, что москитные сетки не являются защитой.