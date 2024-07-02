Спасатель МЧС рассказал, как предотвратить падение детей из окон в жару Спасатель Халилов: предотвратить падения детей из окон можно с помощью защелок

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Чтобы предотвратить падение ребенка из окна, необходимо установить специальные защелки, рассказал эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что также стоит установить дома кондиционер, чтобы в жаркую погоду не было нужды открывать окна. Кроме того, по его словам, важно внимательно следить за детьми.

Самая лучшая рекомендация — ставить защелки на окнах, которые защищают от открывания окон. Вторая рекомендация — нужно иметь дома кондиционер и ставить климат-контроль, чтобы не было сильной жары. Также необходимо тщательно следить за детьми. Если ребенок замолчал, значит, он что-то делает и это не всегда что-то безопасное для жизни и здоровья, — пояснил спасатель.

Халилов уточнил, что родителям важно помнить о непредсказуемости детей. По его словам, ребенок может делать то, что никогда не придет в голову взрослому человеку. Для защиты детей от падения из окон он также порекомендовал установить камеры, чтобы можно было даже на кухне знать, чем ребенок занят в комнате. Эксперт предупредил, что москитные сетки не являются защитой.

Большую ошибку родители совершают, когда ставят детей на подоконники и смотрят в окно. То есть у ребенка появляется привычка стоять на подоконнике, он не видит в этом опасности и угрозы. Когда он подрастет, начнет сам лезть на подоконник и вывалится на улицу, — добавил Халилов.

Ребенок 2022 года рождения ранее выпал из окна квартиры в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла на проспекте Кораблестроителей. Мальчик скончался на месте.