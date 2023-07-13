Трансгендер из Орловской области задержан за госизмену Трансгендер финансировал ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, которого подозревают в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным следствия, задержанный оказывал финансовую помощь ВСУ.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, — говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ уточнили, что ЛГБТ-активист также является волонтером правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и администратором антироссийского информационного ресурса.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. Подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

В начале июня сообщалось, что фигурантом дела о госизмене стал житель Приморского края. По версии следствия, он сотрудничал с украинской разведкой, передавая Киеву сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона.