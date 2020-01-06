Пожар произошёл в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим в Новосибирской области. В МЧС сообщают о плотном задымлении на втором этаже здания.
По информации ведомства, в 10:44 по местному времени (6:44 мск) первые спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.
30 человек эвакуировались из комплекса самостоятельно. Площадь пожара составляет около трёх тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
На месте работают 34 человека и 10 единиц техники.
Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал журналистам о семье, в которой дети погибли при пожаре на территории Борисоглебского района.
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