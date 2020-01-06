https://static.news.ru/photo/91b87148-31d9-11ea-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим в Новосибирской области. В МЧС сообщают о плотном задымлении на втором этаже здания.

По информации ведомства, в 10:44 по местному времени (6:44 мск) первые спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.

30 человек эвакуировались из комплекса самостоятельно. Площадь пожара составляет около трёх тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

На месте работают 34 человека и 10 единиц техники.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал журналистам о семье, в которой дети погибли при пожаре на территории Борисоглебского района.