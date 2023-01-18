Со дна водохранилища в Красноярском крае спасатели подняли автомобиль с телом женщины, рассказали представители региональных служб спасения. Оно пролежало там почти месяц. Машину подняли с глубины 45 метров.
Сегодня спасатели подняли легковой автомобиль, который находился на глубине 45 метров. Тело женщины, которая находилась внутри автомобиля, спасатели передали сотрудникам полиции, — сообщили службы спасения.
Легковой автомобиль провалился под лед 22 декабря. В машине находились два человека. 38-летний мужчина смог спастись самостоятельно, 40-летняя женщина погибла.
Ранее авария с участием двух снегоходов произошла в Ивановской области. Транспортные средства столкнулись и загорелись на льду Горьковского водохранилища. В результате один человек погиб, еще один получил травмы.
По имеющимся данным, сотрудники поисково-спасательного отряда города Юрьевец доставили пострадавшего на берег и передали медикам.