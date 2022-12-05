ТАСС: два баллона с газом взорвались в пятиэтажке в Нижневартовске

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Два газовых баллона сдетонировали в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, что стало причиной его обрушения. В результате ЧП погибли шесть человек, пострадали 15, под завалами могут еще находиться люди, сообщает ТАСС.

Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

На месте происшествия продолжается разбор завалов, по факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Взрыв газа в жилом доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. В результате были повреждены 15 квартир, после взрыва вспыхнул пожар.

Дом не был газифицирован, эпицентр взрыва находился на втором этаже. На данный момент идет разбор завалов, продолжается поиск людей.

Ранее сообщалось, что судьба семи жителей дома в Нижневартовске остается неизвестной. Среди них — четверо детей. Разбор завалов дома осложняется низкой температурой, на улице в городе в данный момент минус 24 градуса.