Сыну Кадырова вручили очередную награду Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», об этом в личном Telegram-канале сообщил его отец. По словам Кадырова-старшего, высшая госнаграда КЧР была вручена его 15-летнем отпрыску за личный вклад в развитие межрегионального единства и укрепление религиозных ценностей.

Согласно Указу, подписанному в конце октября, глава КЧР <...> Рашид Темрезов, вручил <...> Адаму высшую государственную награду КЧР — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей, — написал Рамзан Кадыров.

Кроме того, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» I степени. По словам главы Чечни, ему «очень приятно», что в республике бережно относятся к вопросам укрепления религиозных ценностей, такое отношение вызывает в нем «чувство гордости и восторга».

В конце октября глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил, что сын главы Чечни Адам Кадыров получит высшую государственную награду КЧР — орден за заслуги перед республикой за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства.

Об Адаме Кадырове активно заговорили осенью текущего года после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Вскоре после инцидента Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни, также он получил несколько высоких наград в ряде российских регионов.