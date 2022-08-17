Суд в Крыму оштрафовал мужчину за заказ украинской песни в баре Суд в Крыму оштрафовал мужчину за заказ украинской песни в баре

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Ленинский районный суд Крыма оштрафовал за дискредитацию Вооруженных сил России посетителя караоке-бара в Щелкино Дмитрия Гайна, попросившего диджея поставить украинскую националистическую песню, сообщает «Коммерсант». Мужчина признал свою вину, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

В ходе заседания было установлено, что 12 августа гражданин заказал диджею увеселительного заведения украинскую националистическую песню, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом на проекторе транслировалось видеоизображение по дискредитации ВС России, а также символика полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Инцидент произошел в крымском курортном поселке Щелкино в караоке-баре «Краб». Диджей увеселительного заведения Юрий Родионов за дискредитацию российской армии получил 10 суток административного ареста.

Ранее Советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.