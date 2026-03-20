Суд поставил точку в споре водителя с фермерами из-за вмятины на машине В Свердловской области фермеры заплатят водителю за вмятины на машине

Свердловский областной суд удовлетворил иск владельца автомобиля Kia Sportage, чья машина пострадала в результате столкновения быка и коровы, сообщили в Telegram-канале судебной инстанции региона. Общая сумма выплат в пользу пострадавшего превышает 140 тыс. рублей.

Инцидент произошел в августе 2024 года в одном из сел Артинского района. Местный житель обнаружил на своей иномарке многочисленные вмятины и царапины после того, как по улице прошло стадо. Сосед, ставший очевидцем, рассказал, что повреждения появились в момент «выяснения отношений» между черным бычком и черно-белой коровой, которые столкнулись поблизости от припаркованной машины.

В ходе разбирательства хозяев животных установили по приметам: корова с белой головой и пятном под глазом принадлежала семье Самата и Эльмиры, а бычок с белыми ногами — Муллахмату. Выяснилось, что ранее владельцев уже привлекали к ответственности за бесконтрольный выпас скота. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля эксперты оценили в 66,3 тыс. рублей.

Суд первой инстанции отказал автовладельцу в иске, посчитав недоказанной связь между животными ответчиков и полученными повреждениями. Однако Свердловский областной суд назначил дополнительную экспертизу. Специалисты подтвердили, что характерные дефекты на дверях, крыле и задней части кузова могли возникнуть именно от воздействия крупного рогатого скота.

Судебная коллегия отменила первоначальное решение и постановила взыскать с владельцев быка и коровы по 32 тыс. рублей в равных долях. Кроме того, ответчики обязаны возместить все судебные издержки, включая оплату экспертиз и госпошлину.

