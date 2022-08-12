Суд отправил скопинского маньяка под домашний арест

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Виктор Мохов

Скопинского маньяка Виктора Мохова отправили под домашний арест по делу о сокрытии следов тяжкого преступления, сообщается на сайте управления СКР по Рязанской области. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств.

Мера пресечения будет действовать до 7 октября. Мохову запрещено пользоваться интернетом и телефоном, общаться с представителями СМИ и фигурантами дела.

Дело в отношении Мохова было возбуждено накануне. По версии следствия, он помогал скрывать следы убийства, которое было совершено в его доме 2 августа. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания. Мохов также сознался в том, что помог ему перенести тело потерпевшего во двор старого дома, где оно впоследствии было обнаружено полицией.