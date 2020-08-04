Суд оштрафовал двух школьников в Санкт-Петербурге за шпаргалки на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/84d88d28-d670-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге судили двух школьников за нарушение процедуры проведения единого госэкзамена (ч.4 ст.19.30 КоАП РФ). Один из них пронёс на тестирование телефон, второй пользовался шпаргалкой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, у Александра М., сдававшего экзамен по истории, обнаружили справочные материалы. Он признал вину. Суд арестовал молодого человека на 3 000 рублей. У другого выпускника, Олега Х., во время написания теста по русскому языку нашли мобильный телефон. Раскаявшемуся юноше назначили такой же штраф.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тысяч человек, из них более 620 тысяч человек — выпускники текущего года. По оценке организаторов, экзамены прошли штатно. Количество нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Всего было удалено 850 человек за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

Ранее NEWS.ru писал, что в этом году ЕГЭ на максимальные 400 баллов написали двое выпускников.