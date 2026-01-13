Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:37

Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд закрыл дело хирурга Дмитрия Аксенова из новосибирской больницы, где умерла двухлетняя девочка Аделина Кинчарова, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка. По словам женщины, изначально маленькой пациентке поставили верный диагноз — острая кишечная непроходимость. Однако Аксенов посчитал, что у девочки диабет и ее госпитализировали в другое учреждение.

К тому моменту дочка была уже вялой: она постоянно находилась у меня на руках, идти не могла. Аделину положили в реанимацию. А на следующее утро нам сообщили, что она умерла. Аксенову предъявили обвинение в халатности: суд вменил ему три года условно. Обжалование этого приговора не дало никакого результата. Мы решили, что пытаться обжаловать это решение в судах высшей инстанции не будем, — рассказала мать девочки.

По словам женщины, последняя из экспертиз показала, что девочка находилась в тяжелом состоянии и врачи вряд ли могли спасти ее. Новый следователь закрыл дело и на этом расследование в отношении Аксенова завершилось.

Ранее жительница Новосибирска обвинила врачей в гибели онкобольной матери. По словам женщины, медики не смогли обнаружить у ее 67-летней родственницы злокачественную опухоль. Пенсионерку лечили якобы от защемления в пояснице.

дети
врачи
больницы
суды
