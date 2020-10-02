Стоматологи потребовали от пациента вернуть установленные имплантаты

https://static.news.ru/photo/93f2bc00-04a3-11eb-8f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоматологическая клиника Санкт-Петербурга потребовала от пациента вернуть установленные ему зубные имплантаты и протезы. Ранее он счёл их некачественными и через суд взыскал со стоматологов 920 тыс. рублей. Эти деньги клиника расценила как «неосновательное обогащение» и тоже потребовала вернуть.

В связи с оказанием некачественных стоматологических услуг расходы клиники на их оказание правового значения не имеют и встречной обязанности пациента по возврату расходных материалов не образуют, — цитирует портал «ДокторПитер» судебное решение.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга учёл, что имплантаты и ортопедические конструкции сами по себе ценности для пациента не представляют, поэтому указал на неправильное понимание клиникой юридических категорий «товар», «работа» и «услуга». По поводу обогащения пациента суд также не согласился со стоматологами, признав эти средства «законным способом возмещения имущественного вреда, компенсации морального ущерба, а также применением сверхкомпенсационных штрафных механизмов».

Как писал NEWS.ru, во время оказания плановой медицинской помощи в больнице скончалась девятилетняя пациентка. Прокуратура выясняет причину случившегося. Как подчеркнули в ведомстве, чтобы установить объективную причину трагедии, придётся проверить, все ли необходимые стандарты соблюдала больница, включая информационное взаимодействие с определёнными ведомствами и службами. Школьнице нужно было убрать лишний зуб, который мешал расти коренному. Из-за пандемии операция откладывалась, но после снятия ограничений девочка отправилась к стоматологу. Операцию назначили на 24 сентября, но из наркоза девочку так и не смогли вывести.