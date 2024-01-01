Старовойт сообщил об обстреле Курской области и показал последствия

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Кореновском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате атаки были сильно повреждены два дома. Также нанесен значительный ущерб личным автомобилям граждан.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе <...>. Сильно повреждены два дома и хозяйственные постройки: осколками посечены фасады, заборы и крыши, выбиты окна. Нанесен ущерб трем личным автомобилям и одному микроавтобусу, — сообщил Старовойт.

В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, добавил глава региона. Власти окажут помощь владельцам поврежденного имущества.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия дважды за день обстреляла поселок Красное Шебекинского городского округа. Повреждены линии электропередачи, свет отключен в поселке Красное, на хуторе Мухин и частично в селах Нежеголь и Вознесеновка. Никто из жителей региона не пострадал. Во время первого обстрела поселка один из снарядов приземлился на территории школы, добавил Гладков.